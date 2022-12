Salut tout le monde,Bon le jeu n'est clairement pas (encore) optimisé, je vous met juste l'intro avec les première phases de déplacements (même pas gameplay) du jeu sur PC, je précise que je joue en 1440p sans raytracing avec une 3070 TI, je ne veux clairement pas taclé le jeu car de ce que j'en est vu le jeu à l'air cool mais clairement on ne peut pas sortir un jeu dans cet état.Je ne sais pas si il y a une MAJ day one mais pour le moment le jeu tourne comme ceci :/

Like

Who likes this ?

posted the 12/02/2022 at 02:19 PM by koopastream