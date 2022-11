Je regrette la pension Pokémon de Pokémon épée/bouclier, mais là n'est pas le sujet.



Ma question, c'est concernant le panier du pique nique :



Combien d'oeuf au maximum le panier peut il contenir d'oeuf?



J'ai essayé avec un sandwich avec une aura niveau 1 ouf, c'est pas foufou.



Alors vu que le sandwich dure 30 minutes, puis je en mangé un, et faire quelques choses d'autre pendant ce temps IRL...



Si oui, on va souffrir en silence en attendant la récolte des oeufs.



Si non: c'est de la merde en boîte ce truc.