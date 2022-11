profile

name : Bethesda Softworks

description : Fondé en 1986, le studio ne tarde pas à se démarquer auprès du public grâce à de nombreux titres de qualité mais explose vraiment avec Arena, premier épisode de la saga Elder Scrolls qui sera suivi de Daggerfall, Morrowind et Oblivion. En 2004, le groupe rachète la licence Fallout et sort son troisième épisode en 2009 ainsi que le spin-off New Vegas en 2010.