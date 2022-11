Salut à tous,J'attendais l'arrivée du Black Friday pour enfin changer ma vieille TV. J'ai un budget de 1000 euros et j'hésite sur différentes TV. Par contre, j'ai deux critères auxquels je ne changerai pas d'avis, marque LG ou Samsung et taille à partir de 165cm.Il y avait leen 177 cm, mais seulement en UHD 4KLeLeOu leVoilà ce que j'ai trouvé d'intéressant actuellement. Est-ce que vous avez des bons plans ou des modèles qui pourraient me convenir. Merci à vous