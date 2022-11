Salut tout le monde,Personne ne parle de Pentiment sorti la semaine dernière ??J'ai acheté la Série S pour lui... et je ne regrette pas !Visuellement déjà, le style "enluminure" fait des merveilles !Le jeu nous laisse assez libre de la tournure des évènements, je ne spoilerais évidement pas.J'ai terminé l'acte 1. Sachez juste que vous ne pourrez pas tout faire / tout savoir et donc vous allez devoir prendre des décisions en conséquences !Au niveau relation avec les personnages, ça a l'air plutôt développé (romance, amitié..).Sur le plan gameplay, c'est basique.. ne vous attendez pas à de l'action. C'est surtout du dialogue et des choix.Le jeu a été réalisé par une petite équipe de chez Obsidian.Mais si vous aimez l'histoire avec un grand H et les RPG, n'hésitez pas !!