Ancienne playmate, Kimberly Herrin était également apparu dans un clip de ZZ Top, ou encore dans l'ouverture (mémorable) ddu film Romancing the stone / A la poursuite du Diamant vert[/b] !C'était vraiment une bombe quand elle était jeune.RIP

posted the 11/17/2022 at 08:33 PM by obi69