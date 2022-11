Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour Les Aventures sur God of War Ragnarök !Au programme :- Un Animagus ?- Une discussion de taré !- Une intro de fou malade !Pour ceux qui ont pu y jouer qu'avez vous pensez de cette première heure de jeu ? Absolument épique pour ma part !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 11/09/2022 at 07:02 PM by ozymandia