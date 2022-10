Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour un le premier numéro d' OGA DÉBAT une série de video par laquelle je donnerais mon avis sur divers sujets liés au jeux vidéo.N'hésitez pas à donnez votre avis sur la question et sur la vidéo bien évidemment ! Ce genre de vidéo c'est une première pour ma part.Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

Who likes this ?

posted the 10/30/2022 at 10:20 AM by ozymandia