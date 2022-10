Et le verdict est tombé, le jeu est CPU limited et est focus single thread, le GPU a très peu d'impact sur les performances du jeu, bref ça vient du jeu, et des devs qui n'ont pas pu optimiser le moteur, et ça provoque des ralentissement meme sur la meilleure carte graphique du marché, et donc la Xbox series S est clairement pas en cause comme a pu le dire le fameux Lee Devonald qui a provoqué un débat sur les RS, bref encore un dev feignant qui cherche des excuses