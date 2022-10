Dans Fortnite v22.20, DJ Lyka vous attend à l'Arbre de la Réalité pour vous aider à vous transformer en un monstre semblable à un loup... avec des capacités semblables à celles d'un loup.Se transformer en monstre n'est qu'une partie de Fortnitemares 2022. Complétez également des quêtes pour obtenir des récompenses spéciales, éliminez des monstres cubiques dans le Zero Build Horde Rush, créez votre propre fête avec des objets non-vanulés, et bien plus encore. Fortnitemares 2022 se déroule jusqu'au 1er novembre à 2 heures du matin.GRIFFES HURLANTES, SENS SUPÉRIEURSPendant que vous faites une pause en dansant sur le mix de DJ Lyka, marchez sur l'un des autels d'altération de l'Arbre de la Réalité, où vous aurez la possibilité d'effectuer l'Emote rituel. (Vous êtes loin de l'Arbre de la Réalité ? N'ayez crainte - des autels peuvent également être trouvés dans d'autres endroits). Une fois le rituel terminé, vous recevrez les Griffes Hurlantes. Équipez cet objet surnaturel pour obtenir des capacités canines :CAPACITÉ LOUPSCENTAvec les griffes hurlantes équipées, hurlez pour activer la capacité loup, qui dure un temps limité avant d'être réduite. La capacité Wolfscent vous donne une vision de suivi, en marquant de façon répétée les ennemis dans un rayon proche. Si aucun ennemi ne se trouve dans le rayon, l'Aptitude du loup entre immédiatement en période de recharge.(Êtes-vous suivi par la vision de poursuite ? Votre sixième sens vous le fera savoir par un battement de cœur audible, de plus en plus fort à mesure que votre chasseur s'approche...)CAPACITE DE GRIFFESÉquiper les Griffes Hurlantes vous donne bien sûr... des griffes. Mais ces griffes sont bien plus que de simples ongles tranchants. Avec la capacité Slash, ne montrez aucune retenue et effectuez une attaque de mêlée à quatre combinaisons.CAPACITÉ SLASH AÉRIENVos griffes vous permettent également d'effectuer des attaques aériennes. Avec la capacité Air Slash, effectuez un double saut qui endommage vos adversaires à l'atterrissage.PAS DE STRUCTURES, BEAUCOUP DE MONSTRESHorde Rush est de retour ! Mais cette fois, les monstres cubiques ont un tour dans leur sac : c'est Zero Build Horde Rush. Avec vos coéquipiers, pouvez-vous abattre des hordes de monstres, collecter des multiplicateurs de score, gagner des combos, survivre à différents endroits, ET abattre le boss final sans l'aide d'un bâtiment ? Découvrez-le pendant que Zero Build Horde Rush est disponible dans l'écran Découvrir jusqu'à bien après la fin de Fortnitemares (le 15 novembre, date du début de l'indisponibilité de la v22.40).C'est vrai, le Rush de la horde de construction zéro sera disponible au-delà du 1er novembre pour une durée limitée. Après la fin de Fortnitemares, surveillez les quêtes du Rush de la horde que vous pourrez compléter pour obtenir une récompense spéciale...AFFRONTEZ VOS FORTNITEMARESVous avez appris les prochaines quêtes de la ruée vers la Horde, mais il y a aussi des quêtes générales de Fortnitemares qui commencent maintenant ! Ces quêtes vous permettront, entre autres, d'accomplir le rituel de l'autel d'altération, de visiter des endroits Fortnitemares comme Grim Gables, et d'utiliser des objets non voilés comme les bonbons et le lanceur de citrouilles. Accomplissez les quêtes de Fortnitemares pour gagner de l'XP... et quelques surprises agréables.Des bonbons Fortnitemares et le lanceur de citrouilles.Deux quêtes Fortnitemares seront disponibles chaque jour pendant 14 jours. Pour en avoir terminé cinq, vous débloquerez le planeur Everything's End. Pour avoir terminé 13, vous débloquerez le Chrome Cage Back Bling. Et pour en avoir complété 25, vous débloquerez la pioche Unmaker. Les quêtes seront disponibles jusqu'à la fin de Fortnitemares, le 1er novembre à 2 heures du matin.Ash de the evil deadNouvelle colab Rick & Morty:(Pas encore dispo dans la boutique)Aperçu des skins: