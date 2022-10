Allociné à l'heure actuelle:2,2 étoiles sur 5Presse: 3,0 étoiles sur 5Écranlarge:Halloween Ends : critique de l'ultime retour (lol) de Michael Myers3 étoiles sur 5"Passionnant quand il met en scène l'agonie symbolique d'un boogeyman légendaire, beaucoup plus maladroit sinon, Halloween Ends est à l'image du reste de la trilogie : très bancal, mais audacieux."Rottentomatoes 60%3 reviews fresh 2 rottensQuelques avis en anglais et français:" a half baked, half arsed waste of time and a rotten way to conclude a beloved, if beleaguered, franchise."It may not be the Halloween film we want or deserve, but it aims for an altered presence that, at least, slices away any predictability.""Vraiment nul .. histoire dénuée de sens, c'est plat, a part prendre plaisir à le voir tuer quelques personnes je le déconseille.""Nul. Le scénario est inexistant, ce n'est absolument pas un Halloween la fin est décevante comme le reste du film d'ailleurs""Étant un très grand fan de la saga Halloween, j’ai été tellement écœurer de cette fin… tout d’abord le film a énormément du mal à démarrer je trouve, le grand méchant qui est même l’un des personnages emblématiques de cette saga c’est Michael Myers sauf que sur ce film il a perdu tout son charme, toute son histoire ! Ils n’ont absolument pas respecter le personnage de Michael et c’est très insultant pour les fans ! D’ailleurs le combat finale qui ne dure que 2min on en parle ? Une fin bâclée avec aucun sens dans ce film, c’est la toute première fois que je suis dégoûter d’un film, qui était ma plus grosse attente, d’habitude je vais le revoir 2/3 fois au ciné bah clairement j’ai pas envie de souffrir plus de ce que j’ai vu…""Je n'arrive toujours pas à y croire, comment ont-il pu sortir un tel navet ?! L'intrigue principale est totalement naze, Michael Myers est carrément anecdotique, jump scare inexistants, film d'une platitude et d'une longueur consternante...C'est simple, il n'arrive même pas à faire monter l'angoisse car en vérité il n'y en a aucune !La performance de Jamie Lee Curtis ne suffira pas à rendre ce film intéressant !Seul point positif, la fin plutôt bien menée...""N'Y ALLEZ PAS !!!! Et croyez moi j'attends ce film depuis la sortie de Halloween Kills, c'est vous dire ! Les 5 premières minutes sont top ! Les 20 dernières aussi ! Mais le reste ! MDRRRRRRRR, quelle idée pourri.Michael est absent quasiment tout le film (à la limite d'être une apparition, je vous promets) remplacé en plus par une "copie" qui donne la gerbe et qui ne sait même pas être effrayant quand il tue....Bref........ dégoûté... j'ai jamais autant était déçu d'un film..... :,(""On voit Michael myers juste 15 minutes. Dégoûté pour une fin pas à la hauteur d’Halloween Kills. On s’est attardé sur Corey plutôt que sur la fin des personnage principaux comme Michael myers.""On va pas se mentir le 1er de cette nouvelle saga était passable, le second très médiocre mais là c'est le pompon.Ça vous a pas dérangé Michael Myers en terminator ? Bah là ça va encore plus loin puisqu'il peut transmettre le Mal. Et bim il se prend un stagiaire pour commettre une nouvelle série de meurtre.Et la story de son acolyte c'est du grand WTF, il tue par accident mais comme il est harcelé finalement il va kiffer et puis il sort avec la fille de Laurie Strode comme par hasard.Le grand final va encore plus loin puisque Mamie Strode arrive à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 30 piges, vaincre Myers en 1 vs 1.Vraiment un film tout pourri de David Gordon Green. Ils lui ont donné carte blanche et il a salopé une saga déjà très mal en point. Il est vraiment temps pour Jamie Lee Curtis de passer à autre chose...."Vous voulez deux bons films Halloween mater les deux films de Rob Zombie?.