Vous savez j'ai eu la Nintendo 64 Pikachu quand j'étais gamin, je sais plus trop comment avec Superman 64, ne rigolez pas.Et Pokémon Stadium que j'ai bien poncé, mais j'ai jamais eu le 2, et puis une Gamecube avec Colosseum, alors que j'aurais u prendre une PS2 avec les Kingdom Hearts .....Bref voyons ce que Sakharu va nous raconter dessus.1H46 quand même.Et dire que les jeux Switch sont moins animé que ça.

posted the 09/16/2022 at 05:34 PM by darkxehanort94