Steelrising est un Souls-Like un peu trop classique et facile, mais il fait les choses bien et seul le budget manque pour que Spiders monte d'un palier en qualité. Les talents sont bien présents, à l'image de cette magnifique DA.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, citons tout de suite les petits choses qui fâchent, comme l'absence de VF alors que le jeu se passe pendant la Révolution française, une caméra parfois capricieuse lors de scène de plateforme, et des dialogues parfois sans son.

Depuis quelques années, le Souls-Like est devenu un genre important, et c'est au tour des Français de chez Spiders de rendre leur copie sur le genre.

Like

Who likes this ?

posted the 09/11/2022 at 01:29 PM by obi69