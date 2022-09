, sorti en 2006 constituait une tentative pour DC de relancer l'homme d'acier et la légende raconte que Brett Rattner devait réaliser le film au départ avant de finalement laisser la place à Bryan Singer (xmen 1 et 2) qui a toujours rêvé de réaliser un superman, il a même laissé Rattner réaliser en échange xmen 3 (vous savez donc qui blâmer pour le ratage du film).Avant le Returns il avait eu une tentative de faire une version plus moderne de superman avec "nicolas cage" dans le rôle titre (on trouve même des photos avec un costume qui ressemblait étrangement à celui qui fut adopté par Henri cavill) et cela devait même conduire à un batman vs superman, mais l'idée fut abandonnée après l'échec de batman et robin, et aussi pour ne pas rester dans l'ombre du succès de la série lois et clark.Bryan Singer étant fan du superman de Richard Donner décida plutôt de faire une suite à celui-ci tout en étant en même temps un hommage à ce dernier, Brandon Routh fut casté pour incarner l'homme d'acier et il le devait aussi en grande partie à sa ressemblance avec Christopher Reeves qui est le superman historique que tout le monde connait (avec la petite mèche de cheveu en s)Le film commence donc avec le retour de superman qui revient sur terre après 5 ans d'absence (il était parti à la recherche d'éventuels survivants de krypton) et se rend compte que le monde a appris à se passer de lui, que Lois Lane a un enfant etc.Ce que j'ai bien aimé dans le film c'est que dès les premières minutes on retrouve l'ambiance des premiers films, notamment avec la scène d'introduction dans l'espace avec le célèbre thème joué par john Williams, et là on retombe en enfance et on se laisse porter par le film, qui regorge de séquences impressionnantes, le sauvetage de l'avion, l'arrêt d'un braquage etc...Il est à noter que lex luthor est aussi présent et il est interprété par un très bon kevin spacey qui fait tout aussi bien que Gene Hackman à l'époque.Si le film n'a pas marché je crois que c'est en partie dû à son "classicisme" ceux qui ont grandi avec les films superman des années 80 vont adorer, les autres un peu moins vu qu'ils seront à la recherche de quelque chose de plus "moderne" spiderman, xmen et surtout batman begins étant passé par là, et le fait qu'il garde encore le costume avec le slip a du beaucoup jouer pour la mise au placard du film et la genèse d'un reboot avec zack snyder, et le plus dommageable dans tout ça c'est que ça a un peu flingué la carrière de brandon routh qui était parfait dans le rôle, mais ne pouvait plus postuler pour le reboot...Mais le film fait partie de mes coups de cœur et je le remate de temps en temps bien plus que le spectaculaire man of Steel qui est un vrai superman 2.0.