Une petite dose de nostalgie.Un peu plus de détails sur le jeu annoncé ce soir:Envoyez les Klowns:En tant que Klown, les joueurs auront accès à une grande variété d'outils stupides, mais puissants. Les joueurs peuvent choisir l'une des cinq (5) classes de Klown, chacune ayant des capacités spéciales uniques, comme un chien en forme de ballon que vous pouvez invoquer pour renifler vos adversaires, ou une attaque AOE LOL qui soigne vos alliés et affaiblit vos ennemis.Le Scout : JumboJumbo est un Klown à tout faire. Son Penta-Shot blaster est une arme semblable à un fusil à pompe qui peut toucher jusqu'à 5 cibles à la fois, il peut vous poursuivre et vous frapper avec un maillet Klown, ou vous faire venir à lui avec son Finger Lure.Le combattant: ShortyLe Klown de Klash ! Shorty peut mettre KO n'importe quel adversaire d'un coup de poing, ou vous mettre hors d'état de nuire à distance avec son lanceur de C4 Cotton Candy. Si vous pensez pouvoir le distancer, Shorty vous écrasera sur son tricycle ou sortira d'une boîte à pizza.Le tank: ChubbyCet UNIT absolu d'un Klown utilise sa rage imparable pour traverser les murs, tandis que son coup de poing au sol en barbe à papa met à terre les humains à proximité. Chubby adore partager ses tartes - qu'il le veuille ou non ; une seule bouchée suffit à neutraliser ses victimes.Le traqueur: SpikeyEntre son tracker Popcorn Bazooka et son fidèle chien-ballon, Spikey ne peut pas se cacher. Il n'est peut-être pas le plus rapide, mais s'il doit se rendre rapidement quelque part, il peut invoquer sa voiture invisible et foncer vers ses victimes.Le piégeur: RudyAlors que ses frères cherchent et détruisent, Rudy complote et piège. Son bébé serpent Klown (un diable maléfique) et ses mines de pop-corn (exactement ce qu'elles semblent être) piègent tout humain sans méfiance qui les déclenche.002.Protéger l'humanité:Nous adorons les films d'horreur. C'est pourquoi nos cinq classes d'humains jouables sont basées sur des classiques du genre : Ados, Punks, Flics, Rednecks et Bikers. Chaque classe a ses propres forces et faiblesses, et les joueurs devront faire appel au travail d'équipe, à la furtivité et à la bonne vieille débrouillardise pour repousser la joyeuse menace.Ados:Les enfants de nos jours. Vous ne savez pas donner (ou recevoir) un coup de poing, vous avez trop d'énergie, et vous êtes toujours en train de vous faufiler. Mais même si vous êtes tout ce que la vieille génération déteste, vous avez exactement ce qu'il faut pour protéger Crescent Cove de l'invasion des Klowns.Bikers:Tu es le plus méchant des méchants et tout le monde déteste ton audace. Tu n'es pas le coureur le plus rapide, mais ta force te permet de porter plus et de frapper plus fort que quiconque en ville. Si l'un de ces Klowns s'approche de toi... eh bien, tu n'auras qu'à lui casser la gueule !Policiers:Être flic dans une petite ville n'est pas la carrière pleine d'action que vous aviez imaginée. Des années à crier sur les skateurs et à dresser des contraventions vous laissent sur votre faim. Mais ils verront ! Personne ne va faire de toi un clown ! Surtout pas ces... Klowns !Punks:Armé de tatouages, de bière bon marché et d'une connaissance légèrement supérieure à la moyenne de la machine politique, vous êtes une force dont il faut s'inquiéter. Votre capacité à vous battre n'est dépassée que par votre capacité à courir, probablement grâce aux années passées à éviter l'officier Hardass dans votre jeunesse.Rednecks:Depuis que l'oncle Jim Bob t'a raconté qu'il avait été enlevé en 1984, tu as juré de ne jamais laisser cela arriver à une autre âme. Quelque chose vous fait pleurer quand vous le voyez sur un beignet gonflable. Maintenant il est temps de tenir cette promesse. Prenez votre fidèle fusil et visez le nez rouge des Klowns !003.Objets et armesNous sommes tous familiers avec les armes humaines : Haches, tuyaux de plomb, fusils de chasse, etc. Mais qu'en est-il de l'arsenal des Klowns ? Quel genre d'armes utilisent les aliens klowns de l'espace ? Certaines sont douces, d'autres sont savoureuses, d'autres encore vous feront rire comme un enfant ! Mais chacune d'entre elles est mortelle.SCOUT COTTON CANDY RAYGUN:La version Klown de "ole reliable". Une fois que vous serez du mauvais côté de ce jouet, vous serez de la nourriture pour Klown, c'est sûr.BAZOOKAS AU POPCORN:Cela ne fait pas très mal, mais Spikey pourra vous retrouver grâce à la douceur et au goût de beurre qui émanent de vous.TRACKER BARBE À PAPA RAYGUN:La version Klown de "ole reliable". Une fois que vous serez au mauvais bout de ce jouet, vous serez la nourriture du Klown, c'est sûr.004.CartesLes cartes du jeu sont des recréations inventives mais fidèles des lieux emblématiques du film Killer Klowns from Outer Space.Les lieux et les objectifs sont générés de manière aléatoire pour chaque match, ce qui permet aux joueurs d'avoir des sessions nouvelles et intéressantes.Possibilité de s'inscrire pour la beta sur le site sans aucune date pour l'instant.