Les rumeurs 4chan semble trop précise pour que se soit un fake libre à chacun de les prendre en comptePartie 1 : A propos du système de combat :>Le combat de mêlée est basé sur les cinq éléments (bois, eau, feu, métal et terre). Les cinq éléments correspondent à cinq styles de combat différents.Par exemple, le style feu vous rendra plus agressif, le style eau se concentrera sur les contre-attaques et le style terre sur la défense. Changer de style à un moment précis vous permettra d'améliorer votre moral (comme le flux de Ki dans Nioh).>La défense est le mécanisme de base, vous pouvez annuler d'autres mouvements avec la défense pour la transition attaque/défense, c'est un mouvement très doux et a une sensation de film de Kung Fu chinois à elle. Les différentes armes ont des contre-mouvements différents, dont certains peuvent tuer des ennemis normaux en un seul coup, et les mouvements d'exécution sont très brutaux.>Le système de moralité est un autre système essentiel. Plus vous tuez d'ennemis et plus vous réussissez de réflexions/contre-attaques, plus la barre de moral augmente. Un moral plus élevé effraie les ennemis sur le terrain et ils se recroquevillent, ce qui vous permet d'attaquer plus facilement, mais les ennemis d'élite et les boss exigent un moral plus élevé. Si vous êtes durement touché, votre moral baissera. Une barre de moral plus basse rendra les ennemis plus agressifs mais renforcera votre défense.>Vous pouvez vous lancer dans une bataille facile pour améliorer votre moral avant de vous lancer dans une situation difficile, ce qui rendra le jeu un peu plus facile. Bien que le jeu ne dispose pas d'une option de difficulté, le moral est comme une difficulté dynamique. Le moral peut également être utilisé pour déclencher certaines compétences ultimes (comme Ninja Gaiden).>Vous pouvez sauter pour esquiver certaines attaques, puis marcher sur la tête des ennemis et les attaquer en l'air pour les frapper durement. Vous pouvez marcher sur la tête du premier ennemi tout en courant pour sauter plus haut et attaquer plus fort les ennemis derrière. Sauter vous permet d'attaquer directement les archers sur le mur au lieu d'utiliser votre arc auparavant. Il existe également différentes attaques à l'atterrissage.Partie 2 : A propos du cadre>Les trois premiers chapitres sont la rébellion des Turbans jaunes, les dix assistants et la campagne contre Dong Zhuo.>Vous pouvez combattre de nombreux personnages célèbres. Celui qui a pris la pilule dans la bande-annonce est Zhang Jue, le chef de l'armée des turbans jaunes, et Yokai shift est sa deuxième phase. Il peut utiliser divers sorts.>Lu Bu est un véritable défi, c'est le boss de Hulao pass, son arme et son armure peuvent être obtenues après l'avoir vaincu.>Les autres boss principaux sont Dong Zhuo, Zhang Rang, Hua Xiong, Li Jue et Guo Si (double combat de boss). Les sous-bosses sont Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei.>Plusieurs boss yokai/démons dans ce jeu et quatre périls de la mythologie chinoise feront également leur apparition.>Les boss humains laissent tomber des armes et des armures uniques qui ont des compétences ou des effets différents ; les boss démons laissent tomber des sorts et d'autres compétences.>Les sorts sont basés sur les huit trigrammes et le Yin Yang. Votre maître des sorts est Zuo Ci (un célèbre Fangshi de la période des trois royaumes), les objets utilisés pour lancer des sorts sont des talismans et des pilules.>Les armes comprennent le Jian (épée), les épées doubles, le Dao (épée à un seul tranchant, y compris le Dao à pommeau annulaire), le Zhanmadao (grande épée), le Guduo (marteau, et la masse est appelée Jili, le Tie bian est également présent), le Guandao (glaive), la longue tige, la lance, la hallebarde, le bouclier, le Yue (hache), le marteau météorique et le dard de corde, la dague, l'arc et l'arbalète. Il n'y a pas de fusil ni de canon, car la poudre à canon n'avait pas encore été inventée à l'époque des trois royaumes.>L'arc a maintenant un arbre de compétences, il n'est plus limité aux attaques normales dans Nioh. Vous pouvez apprendre des compétences en combattant des personnages qui sont bons à l'arc, mais le combat de mêlée reste important.Autres détails :>Le dragon dans la bande-annonce est un boss dans la mission de l'incendie de la ville de Luoyang.>Le système de butin existe toujours, il est plus simple que celui de Nioh, mais il y a toujours plusieurs constructions.>La création de personnage est similaire à Nioh, il semble que l'on puisse partager l'apparence du personnage via un code.