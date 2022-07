Hello les gens, c'est rare que je crée un blog mais j'ai une question : je viens de chopper le Extra pour faire Stray (entre autre) (Oui le prix du jeu revient au même que ce qu'il me restait pour l'Extra, donc... et comme je compte le chopper en boite) et je me dit "tiens je vais rechopper mon Demon's Souls en demat, comme c'est offert ca m'évitera de sortir le disque". Mais je vois qu'il fait plus de 50go en download... et 38 via ma version physique. C'est quoi le délire ? De plus, les saves sont compatibles ? Thanks pour vos réponses !