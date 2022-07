Bonjour a tous je compte , dans les prochains jours, acquérir une nouvelle télévision,j hésite entre une TV Oled ou QLED pourriez vous me dire quel TV est mieux.et auriez des modèles a le conseiller au bon rapport qualité prix..je précise un grand écran pour le salon

posted the 07/16/2022 at 03:16 PM by elicetheworld