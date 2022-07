Attention, gros coup de cœur ! Dans la famille des cinematic platformers, je voudrais vous citer cette pépite : Trek to Yomi. Réalisé conjointement par les Polonais de Flying Wild Hog et le réalisateur Leonard Menchiari, ce jeu indépendant vous plonge avec un immense talent dans l'ambiance des films japonais de samouraï des années 50-60.

Beau à tomber, doté des plus beaux plans que j'ai vu depuis Resident Evil Rebirth, et accompagné d'une bande son de très haut vol (musique, doublage, bruitage : tout est parfait), Trek to Yomi est une claque artistique, fruit d'un amour profond et certain pour le genre.