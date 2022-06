Depuis le 1er forzamotorsport et son fameux Xboxlive , je doit avoir environ 5000 heures de jeu sur cette IP ( en campagne et beaucoup en ligne ,mais aussi en réglages et peintures ) !je me permet donc quelques clichés de virages où j'ai bataillé ( laguna Seca et maple valley ) et d'autres photos aussi ! les images sont de forza 8 ( la vidéo)le muscle car ou voiture bateau , les réglages de suspension .. ha ! ha ! pour plus d'éfficacité ,chaut patate .les antiquités qui couraient au 24 h du mans ,mais sur le Laguna Seca .ce virage du maple valley .un endroit pour pécher dans Forza 8 ?une vue intérieur avec vue arriére en direct sur tableau de bord !une dodge chargerun peu de ray-tracing .les images viennent de la vidéo de Forzamotorsport 8 issue certainement de la version XSX .