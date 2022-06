Salut !Qu'avez-vous pensé du Showcase de Devolver ?C'est la première fois que je le regardais : j'ai été agréablement surpris !!Par les jeux déjà,Cult of The Lamb et The Plucky Squire principalement.Et par le "court-métrage" qui ponctuait les annonces : j'ai aimé le coté méta.J'ai préféré leur Show au Summer Game Fest personnellementPas beaucoup de jeux qui m'ont intéressés... sauf des trucs que l'on connaissait déjà comme Cuphead, TMNT Shredder Revenge.Et quand même l'annonce de Layers of Fears qui m'a donné envie d'essayer le premier !!Hâte de voir ce que nous réserve Microsoft demainRDV demain à 19h (heure française??).