[video]https://www.youtube.com/embed/4dg6k45VhZo?wmode=transparent[/video] Hello, Je vous partage mon let's play d'un chapitre d'Arise : a simple story. Un jeu dans la veine de Journey et qui tente de vous proposer des séquences originales à base de remonte temps. Enjoy

Like

Who likes this ?

posted the 06/11/2022 at 01:45 PM by obi69