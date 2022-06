FORTNITE CHAPITRE 3 - SAISON 3 : RELAXL'île toute entière est une fête dans le chapitre 3- saison 3: Relax. faites des bonds aux cascades de réalité, chevauchez des créatures, bravez la peur dans le Bulmobilator et profitez d'un tout nouvel arsenal, c'est l'heure de vibrer!.Il va y avoir des sporesL'arbre de réalité a poussé sur l'île en générant autour de lui un écosystème inédit ! ce nouveau lieu, nommé les cascades de réalité, est une impressionnante forêt de champignons ( dont certains sont rebondissants) et d'arbres de couleur violette. mais la flore n'est pas la seule merveille: nagez sous les chutes d'eau, cherchez du butin au fond des grottes et propulsez-vous grâce aux geysers.Retournez dans votre bulleLa bulle mobile est de retour ! vous pouvez à nouveau rouler et vous accrocher aux surfaces, mais pas seulement. pour prolonger l'ambiance de fête de l'île, faites un petit tour dans l'attraction Bulmobilator pour recevoir votre dose de sensations fortes.. en toute sécurité (normalement)La chevauchée sauvageLe goût de la vitesse n'est pas l'apanage de la bulle mobile, puisque vous pouvez aussi chevaucher les loups et les sangliers ! pour cela, il vous suffit de leur sauter sur le dos. en plus, vous n'avez pas même pas besoin de descendre de votre monture pour utiliser les armes.Une récolte abondanteL'arbre de réalité produit des cosses contenant des graines, que vous pouvez planter pour faire pousser un arbuste de réalité. ce dernier pousse petit à petit au même endroit d'une partie à l'autre ! vous devez néanmoins en prendre soin en le désherbant, ce qui a pour effet d'améliorer la qualité du butin qu'il génère, jusqu'au palier mythique quand votre arbuste se flétrit, plantez la graine qu'il laisse derrière lui !De nouvelles armesAffichez vos prouesses au combat avec de nouvelles armes ! frappez fort grâce au fusil d'assaut hammer (efficace à la plupart des portées), tirez deux cartouches en une seule fois avec le fusil à pompe à deux coups et attaquez à distance en manipulant le fusil de tireur d'élite, premier représentant d'une nouvelle classe d'armes.Les différends de côtéUnissez les forces de différends camps dans le passe de combat du chapitre 3- saison 3. outre Dark vador en personne, il contient Evie l'antihéroïne, Adira la protectrice et cinq tenues. en plus de rassembler ces personnages, vous allez aussi pouvoir assembler Micmac ! enfin, plus tard dans la saison, vous pourrez déverrouiller Indiana Jones, l'archéologue de renommée mondiale.