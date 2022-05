Salut mes amis gamekoïte !Hier je me suis pris en FF7 PS5 en occaz chez escromania, tout content je me dis que je vais pouvoir y rejouer dans les meilleures conditions et aussi jouer au DLC de Yuffie...Mais en fait je comprends que le DLC n'est pas sur la galette mais sur un code de téléchargement à part, et là je comprends que je me suis fait enfler puisque le code a déjà été utiliséJe me dis tant pis je vais au moins le télécharger sur le ps store puisque le jeu me propose dans le menu de l'acheter. Sauf que bah quand je veux l'acheter on me dit que le DLC est indisponible...Du coup on fait comment pour le récupérer?? Me dite pas qu'on peut pas l'acheter à part?!