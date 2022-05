Vous mettant dans la peau d'un samouraï, Yomi va bien sûr rendre hommage au plus grand Chanbara du cinéma, de par son noir et blanc granuleux et son cinémascope. Et autant le dire tout de suite, le jeu est une véritable pépite au niveau visuel, et l'équipe saura mettre en valeur chaque tableau, en profitant aussi pour faire référence au mythe d'Izanagi et Izanami (la version Orphée japonaise).