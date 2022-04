ces photos ont été prise par moi via l'application ISS Live Now sur android (en direct ) , l' ISS fait 16 fois le tour de la terre par jour .La pointe bretagne .L'espagne - le détroit de gibratar - le Maroc .Dubai .La Sardaigne , la Corse et L'Italie .La pointe Corse .La Sicile .Les Pays-Bas , il faut s'imaginer la montée des eaux !l'ile de la réunion ,mais bien sous un nuage et qui limite, défini ses courbes .L ' Etna en sicile ,bien visible !La Palestine , la bande de Gaza bien visible par ses délimitation , et le Lac de Tibériade .la première micro-seconde du rayon de soleil vu de l'espace .effet lumineux d'un premier rayon de soleil sur la station ,une défraction !