Square Enix va sortir cette magnifique figurine de Terra (ff6) sur l'armure Magitek. Dans la vidéo on peut voir le monstre de part sa taille et sa qualité. Après, c'est 10 500 € sans la douane si quelqu'un souhaite l'avoir. Si vous avez une banquier qui vous aimes après tout XD Même si le prix est énorme cela ne m'empêche pas de trouver cette figurine splendide.

Who likes this ?

posted the 04/24/2022 at 09:21 AM by luna03100