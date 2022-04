Hello les amis,Je continue ma petite chronique à propos de mon expérience ER que je peux décrire comme obsédante (ce monde me fascine) et super frustrante, car je suis une quiche stellaire.Grace à vos conseils, j'ai finalement buter Magit et Godrick dans la foulée, relativement facilement.Suis niveau 50, j'ai un katana meteoritique niveau +4 et un baton de magie niveau +3 qui font pas mal de dégats.J'ai enfin compris comment invoquer les espèces de spectres et avec un petit tas de muguets j'ai améliorer les 3 chiens niveau 3 je crois. En vrai, c'est plutôt eux qui ont tué les boss que moi lol.Il me reste à aller réactiver la premier rune majeure dans la première tour machin près du château.Bref, tout cela commence à prendre forme et je suis content de progresser après des heures d'erranceMerci à vous pour vos conseils et vos vannes, ça m'a bien aidé!Maintenant, j'aurai voulu savoir ce que vous me conseillez comme tenue et bouclier car je suis, je pense, mal doté de ce point de vue avec une cote de maille qui pèse une tonne et un bouclier en cuir pas trop mal mais je pense qu'il y a 10 fois mieux planqué sous les fesses d'un troll à portée de katana?Pour ceux qui hésite sur ce jeu, je dois dire que je suis plutôt un N-sex et pas du tout hardcore mais que là, j'ai trouvé une ambiance "à la Zelda BoTW" avec cet open world envoutant, superbe (à mon goût sur Serie S), avec un level design qui pousse à l'exploration avec la petite excitation de la découverte que j'avais pas ressenti depuis Zelda.Voili voulou, merci pour vos conseils "mode" pour améliorer encore mon perso et continuer de progresser