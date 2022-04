voilà quelques images venu de l'espace .J'ai retourné la photo ,méme si le haut et le bas n'existe pas dans l' ISS .les super héros de l'espace .les geeks .test du premier robot dans l'espace ,il a un Kinect dans le casque .Paris ,Londres ,Bruxelles .des vendéens ,des bretons ,des normands et plein d'autres .aprés le film Moonfall , la lune prise depuis l' ISS .thomas pesquet et sans trépied .thomas pesquet in space .le nil .l'oeil de l'afrique ou structure de richat .50 kilométres de diamétre en mauritanie .Bon sinon on nous demande de faire des économies d'énergie ,mais regardé comment nos villes sont éclairés la nuit !alors qu'il existe des lampes led à détecteur de mouvement ,pour ma part j'en ai sur le balcon ,le vestibule et la cuisine .