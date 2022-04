...la mise à jour pour rendre compatible Pokémon perle et diamant compatible avec Pokémon home??



On nous l'avait annoncé pour février dernier.... Mais on est en avril et toujours rien. Et j'ai pas trouvé d'info de la part de Pokémon compagnie qui annonce une nouvelle date ...



Je me pose la question vu qu'il on annoncé que le prochain opus serait compatible avec Pokémon home ... J'ai comme un doute....







Bon après vu le nombre de bug, et donc de Pokémon généré non autorisée, peut être qu'il cherche a créé des filtres pour empêcher d' inondé le pokemon home ...m'enfin bon voilà quoi)