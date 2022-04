Avant dernière vidéo finale commentée et analysée d'iglou dans son Let's play complet d'Elden Ring, qu'il refait exprès pour proposer une aventure complète aux joueurs et joueuses.Attention : forcément ça spoile sec. Donc vous êtes avertis.Bon visionnage

posted the 04/05/2022 at 06:35 PM by obi69