https://blog.fr.playstation.com/2022/03/29/le-tout-nouveau-playstation-plus-arrive-en-juin-avec-plus-de-700-jeux-et-un-rapport-qualite-prix-inegale/



https://image.noelshack.com/fichiers/2022/13/2/1648556320-capture-d-ecran-439.png

https://image.noelshack.com/fichiers/2022/13/2/1648556324-capture-d-ecran-440.png



- Au lancement du service, nous prévoyons d’inclure des jeux comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs créatifs de PlayStation Studios et nos partenaires tiers pour inclure certaines des meilleures expériences vidéoludiques, ainsi qu’une bibliothèque régulièrement enrichie. Nous vous livrerons très prochainement de nouveaux détails sur les jeux que nous proposerons dans le cadre du nouveau service PlayStation Plus.



- Lorsque le nouveau service PlayStation Plus sera disponible, PlayStation Now y sera intégré et ne sera donc plus disponible en tant que service indépendant. Les abonnés PlayStation Now passeront à PlayStation Plus Premium sans coût additionnel dès que le nouveau service sera disponible.



- Puisqu’il s’agit d’un événement majeur, nous comptons déployer le nouveau PlayStation Plus région par région. Au mois de juin, nous lancerons le service dans plusieurs marchés d’Asie, puis d’Amérique du Nord, d’Europe et enfin du reste du monde dans lesquels PlayStation Plus est proposé. La plupart des territoires du PlayStation Network devraient avoir accès au nouveau service de jeux par abonnement PlayStation Plus d’ici la fin du premier semestre 2022. Nous avons également prévu d’étendre l’avantage du streaming cloud à d’autres marchés. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet à une date ultérieure.



- Les modifications apportées à nos services par abonnement s’appuient sur plus de 25 ans d’expertise dans l’innovation et les jeux vidéo. Elles s’inscrivent dans une continuité visant à faire évoluer nos services réseau pour répondre aux besoins de nos clients. Avec le tout nouveau PlayStation Plus, nous souhaitons offrir un service de jeux par abonnement convaincant, proposant des contenus triés sur le volet créés par notre équipe PlayStation Studios exclusive et nos partenaires tiers. Le PlayStation Plus amélioré permettra à nos fans de découvrir plus de contenus qu’auparavant et de renforcer les liens de la communauté PlayStation grâce à des expériences communes.



- Découvrez dès aujourd’hui un aperçu du nouveau service par abonnement PlayStation Plus. Nous vous fournirons davantage de détails à l’approche de la date de lancement du service. Restez à l’écoute.



- * Le prix peut varier en fonction du marché. Les titres du catalogue PlayStation Plus peuvent également varier en fonction des marchés et paliers,