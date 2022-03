C’est Sefton Hill, directeur créatif du jeu, qui annonce la nouvelle sur Twitter, en confirmant ce que Bloomberg avait déjà rapporté il y a quelques semaines : « Nous avons pris la décision difficile de reporter Suicide Squad: Kill The Justice League au printemps 2023. Je sais qu’un retard est frustrant, mais ce temps nous permettra de faire le meilleur jeu possible. J’ai hâte que l’on puisse mettre le chaos ensemble à Metropolis. Merci pour votre patience. »

posted the 03/23/2022 at 02:30 PM by midomashakil