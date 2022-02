Je viens de commencer le jeu mais je dois dire que le jeu est vraiment injouable, je sais pas si c'est la récente mise à jour qui a causé tout ses bugs mais j'ai des crash à chaque quête de l'histoire et dans la 2eme ville Herelsol, c'est la merde, ça crash à chaque fois. Le jeu lag énormément sur PS4 et je deviens aveugle à chaque fois que la météo change, c'est insupportable. Bien que j'apprécie le gameplay pour l'instant.Je sais pas si vous avez eu les mêmes soucies avec le jeu.

posted the 02/24/2022 at 09:07 PM by lion93