Depuis des temps immémoriaux, les fans du Seigneur des Anneaux attendent 2 choses.L'Adaptation du Silmarillion !Tu attend quoi Jackson ?Et enfin une suite spirituelle a la Bataille pour la Terre du Milieu !Ils faisaient des bons jeux EA à l'époque.Et puis le petit succès des Total War Warhammer, il y en a beaucoup qui rêve de faire la même chose avec le Seigneur des Anneaux.Des fans l'ont d'ailleurs déjà fait.Ca c'est un mod de Médiéval II.Et il y a pas longtemps cet espoir à été ravivée par la vente des droits vidéoludiques/films du SDA.Sauf que .....Bon en gros même en comptant Sega, Créative Assemblée n'a pas les moyens de mettre 2 Milliards ou même 500 millions pour les droits vidéoludiques du SDA, à moins de croire qu'un TW Lord of Ring se vendra autant qu'un Mario Kart 8.Et de toute façon c'est probablement Amazon qui va les avoir ces droits, parce qu'ils ont déjà leur propre série SDA.Le seul truc qu'ils ont pas, c'est des studios pour faire des jeux vu à quel point ils galèrent avec leur MMO et comment ils se ratés avec Crucible.Ils pourraient au mieux faire un RPG aventure, mais pour un jeu de stratégie ils penserons peut être à acheter Créative Assemblée et Sega au passage.Même il y a toujours le problème des studio japonais qui veulent pas être achetée.Enfin vous en pensez quoi ?En attendant je vais revoir les films.