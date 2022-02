Je digresse en parlant foot avec le 8ème de C1 de ce soir.

PSG représentant mal aimé du football Français mais surtout ce soir la particularité c'est qu'en face ce sera toute l'Espagne qui devrait contre le PSG alors qu'avant les catalans auraient sans doute supporté le PSG face au Real mais la gueguerre après Neymar (où on commencé les difficultés du Barcelone), Messi a été sans doute la goutte d'eau qui aura poussé le Barca dans la réalité de sa lourde dette.



Revenons au terrain, je vois cette compo:



------------------Navas (ou Donnarumma)------------

------------------------------------------------------------------

Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes

-----------------------------------------------------------------

--------------Gueye, Paredes, Verratti----------------

------------------------------------------------------------------

------------- Di Maria, Messi, Mbappé----------------



Mon prono de ce soir, je vois un truc comme 2-2, en générale le match aller pour les grosses équipes c'est le match où il ne faut pas perdre et c'est très souvent au retour que tout se joue.

La règle du but à l'extérieure ayant été abrogée, ce 2-2 ne serait pas du tout catastrophique.



Je ne vois pas Neymar jouer même 30 secondes, le manque de rythme surtout pour de la très haute compétition est un trop problématique et donnerait aussi un mauvais signal au vestiaire.



2 inconnues:

-Absence ou pas de Benzema qui est le facteur X du Real, ce joueur depuis 2 ou 3 ans est à son sommet, il n'aura jamais été aussi bon et surtout a enfin trouvé cette attitude professionnelle (il est fit et assume son rôle de leader à 100%).

-Qui dans les buts du PSG? perso je préfère Navas, une vraie expérience de triple vainqueur de la C1. Pour moi Donnarumma est perçu comme un grand gardien mais je pense qu'il est encore derrière.

Il parait que les Sud Américains (Messi, etc) sont pro Navas



Enfin le PSG est maintenant considéré comme un prétendant on va dire dans le top 4 ou 6 des possibles vainqueurs de la C1. Sans ce mentir au vu des matchs de cette saison on voit qu'il y a beaucoup de chose à régler pour que l'équipe soit au maximum. Toutefois on a déjà vu un PSG transcender sur certains match (Bayern par exemple).



Aujourd'hui je pense que le gros super favoris de la C1 est City mais tout peut encore évoluer pendant le printemps car c'est dans le sprint final qu'il faut être au top.



Donnez votre avis ;-)