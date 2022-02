Bon bah pour les joueurs zombies c'est toujours autant du foutage de gueule, fini les maps à l'ancienne avec des secrets maintenant c'est un hub central avec des portails / bouts de map multi avec des objectifs à remplir.-Changement de dimensions et ouverture de l'Éther noir. L'assaut des morts-vivants déménage dans le désert oriental de l'Égypte, où s'ouvre un portail vers l'Éther noir ainsi que de nouvelles arènes...-Un nouvel artefact vous donne la force de vaincre La Fourbe.Vercanna la Dernière rejoint le combat pour panser les blessures de votre escouade grâce à l'Aura de soins... et vous aider à battre Zaballa la Fourbe, l'ennemie aux trois visages.-Des armes miracles pour vous aider dans le nouvel objectif et les quêtes. Brandissez le Pistolet-laser ou le Bouclier Décimateur et testez les nouvelles armes tandis que vous participez à Sacrifice et découvrez le secret pour vaincre Kortifex.Nouvelle carte principale et nouvelles arènes « Terra Maledicta »« Der Anfang » n'était que le début. Alors que l'armée de zombies s'apprête à envahir un nouveau front, Krafft et ses acolytes suivent Von List dans « Terra Maledicta », une nouvelle expérience Zombies qui vous amènera dans le désert oriental d'Égypte et au-delà.Des portails s'ouvriront sur de nouvelles arènes, avec notamment un accès à l'Éther noir, tout nouveau décor du Zombies de Vanguard. Le professeur Krafft et les soldats des Forces spéciales ont établi un « point d'ancrage » au sein de l'Éther noir, où ils risqueront tout pour récupérer une page perdue du Recueil de rituels.Nouvelle alliée et nouvelle ennemie : Vercanna la Dernière et Zaballa la FourbeTandis que les entités de l'Éther noir poursuivent leur combat dans le monde des mortels, une nouvelle alliée fait son apparition et une puissante ennemie vient se mettre en travers de leur chemin.Nouveau pouvoir d'artefact de Vercanna la Dernière : Aura de soins.Vercanna la Dernière est justement la dernière entité de l'Éther noir à prêter ses pouvoirs pour tenter de vaincre Von List et Kortifex. Tout juste arrivée dans notre monde, Vercanna cherche à se venger de Kortifex pour avoir exterminé son clan. Dernière de son espèce, elle rejoint les alliés de Krafft à un moment crucial de cette guerre contre les morts-vivants.Grâce à son artefact, la Baguette des Terres sauvages, elle maîtrise l'Énergie vitale et permet au joueur de profiter de l'indispensable Aura de soins.Une fois activé, son artefact enverra par défaut des rayons de lumière sur tous les opérateurs pour leur rendre instantanément toute leur santé.La capacité Aura de soin se divise en plusieurs niveaux définis comme suit :Niveau I (base) : la Baguette des Terres sauvages invoque l'énergie vitale de Vercanna sur vous et vos alliés pour restaurer instantanément toute votre santé.Niveau II : neutralise les ennemis normaux et étourdit les ennemis spéciaux près de chaque joueur.Niveau III : réanime tous les alliés à terre.Niveau IV : les alliés réanimés récupèrent les atouts perdus.Niveau V : l'Énergie vitale dure 10 secondes à chaque emplacement et continue de soigner et de réanimer les joueurs.Zaballa la Fourbe — Illusionniste insaisissable et futéeLes braves opérateurs capables de survivre à « Der Anfang » ou « Terra Maledicta » pendant plusieurs manches feront la connaissance de Zaballa la Fourbe, une redoutable tueuse de l'Éther noir libérée dans notre monde par Kortifex. Elle a servi Kortifex pendant des milliers d'années en tant que membre des « Sœurs de l'Agonie », ce qui lui a valu la haine des autres entités de l'Éther noir, qui chercheront à se venger.Zaballa est un charlatan diabolique et chaotique au sens de l'humour acéré qui cache son vrai visage derrière trois masques. Ceux-ci lui donnent la force de planer loin des opérateurs et d'envoyer des éruptions électriques à tout moment sur la surface.Bien qu'elle soit résistante à différents types d'attaques, ce qui lui donne tant énergie pourrait également être sa plus grande faiblesse...Le retour des armes miracles, anciennes et nouvellesNos agents des forces spéciales ont déjà accès à des dizaines d'armes à feu ainsi qu'à quelques instruments de corps à corps pour venir à bout de l'ennemi. Mais dans cette saison 2, les quatre nouvelles armes de Vanguard et Warzone ne sont qu'un avant-goût de ce qui attend les fans de Zombies dans leur arsenal.En explorant un peu, et avec des talents d'élite et peut-être une quelconque intervention divine, les opérateurs pourront mettre la main sur deux armes miracles ; autrement dit des armes à énergie d'origine inconnue, dont les effets sont dévastateurs.Explorez « Terra Maledicta » pour trouver le bouclier Décimateur, une nouvelle arme miracle offrant une grande protection ainsi que la capacité Souffle de décimation. Doté d'une personnalité unique, le Décimateur se fera un plaisir d'aider les défenseurs de la liberté à éradiquer l'armée de morts-vivants de Von List.La seconde arme miracle est bien connue des vétérans : il s'agit du fameux Pistolet-laser ! Présent depuis Call of Duty®: World at War et reconnaissable à sa couleur rouge vif, le Pistolet-laser est la plus célèbre des armes miracles. Il tire des rayons d'énergie circulaires capables de neutraliser les zombies en un coup. Vous le trouverez dans la Boîte Mystère ou, si vous avez de la chance, en tant que butin au sol.Nouvel objectif Sacrifice, nouvelle quête et Easter EggsNouveau pacte : Garde d'artefactLe sixième objectif du Zombies de Vanguard demande aux joueurs d'interrompre une horrible cérémonie de sang. Des structures grotesques baptisées Aspiracœurs aspirent l'essence des morts-vivants à proximité. Une fois remplis, les Aspiracœurs font apparaître plus de zombies que ceux consumés. Vous devez alors empêcher les zombies de nourrir les trois Aspiracœurs pour mettre fin à cette sinistre cérémonie.« Terra Maledicta » propose également aux joueurs une quête spéciale qui leur permet de faire connaissance avec Vercanna la Dernière et d'avoir accès au puissant bouclier Décimateur. Une série de tâches et de révélations feront progresser l'histoire de l'Éther noir tandis que les joueurs chercheront une page manquante du Recueil de rituels qui pourrait renfermer le secret pour vaincre Von List et Kortifex.En plus de cela, les Easter Eggs feront leur retour dans le Zombies de Vanguard, et seront inspirés cette fois de la célèbre carte « Origins » de Black Ops II. Prenez une pelle et creusez le désert de l'Est pour trouver du butin caché et révéler les mystères de « Terra Maledicta ».Une nouvelle capacité rejoint l'autel des pactes avec trois niveaux de rareté. Équipez Garde d'artefact pour avoir une chance d'activer votre artefact gratuitement lorsque vous recevez un coup au corps à corps dans le dos ; un avantage de taille dans les cas où votre escouade se retrouverait en difficulté.Les trois niveaux de Garde d'artefact sont :Rare : recevoir un coup au corps à corps dans le dos a une chance de déclencher votre artefact.Épique : recevoir un coup au corps à corps dans le dos a une plus grande chance de déclencher votre artefact.Légendaire : recevoir un coup au corps à corps n'importe où a une plus grande chance de déclencher votre artefact.Encore le minimum syndical Treyarch s'en branle du zombie maintenant, on fait un hub en 2 jours et on rajoute des portails avec des bouts de map multi avec un objectif et ça roule 4 mois pour ça, n'attendez plus rien du zombie de Treyarch faut aller sur Black ops cold war ou Black ops 3 avec des mods.