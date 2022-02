Rediffusion de mon Live sur Edge Of Eternity, qui vient de sortir sur Ps4 et Ps5.Exceptionnellement, la vidéo est en 2 parties (1h + 18 min) car le jeu a tout simplement buggué de ouf à la fin de la 1ère vidéo : impossible de poursuivre sans tout redémarrer.En espérant que ça soit la 1ère et dernière fois que cela m'arrive en y jouant !Et au passage, merci à tous les viewers qui sont passés hier soir, ça fait plaisir !