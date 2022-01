Salut tout le monde,



Pour ceux qui connaissent, je viens tout juste de finir "l'arc de la coalition" du manga Kingdom (merci de ne pas me dévoiler la suite svp). Pour moi, un arc tout simplement monumental, le genre d'arc qui te met un uppercut bien placé qui te fout au sol et, une fois au sol, il te rajoute un "finish him" qui t'achève bien comme il faut.

C'est le genre d'arc où tu as pleinement conscience de la chance que tu as de le lire et qui te marquera encore bien des années plus tard.

C'est le genre d'arc où tu te diras d'ici quelques temps "je voudrais bien le découvrir pour la toute première fois".



J'en viens à la question "quel est votre top 10 des arcs narratifs dans le manga" ?

Je parle bien des arcs narratifs et non du manga dans sa globalité car il peut y avoir des mangas de qualité moyenne mais qui ont quand même pu nous livrer des arcs monumentaux.

Quels sont les arcs qui vous ont laissé une trace, qui vous ont écrasé par le poids de leur qualité, ces arcs qui, pour vous, sortent définitivement du lot ?

J'aurai bien voulu vous donner le mien mais ma je n'ai pas assez lu de mangas dans ma vie pour avoir le recul nécéssaire pour vous en faire un.



C'est à vous ;-)