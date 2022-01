Respawn

La motivation de ce top est plus qu'évidente, suffit de regarder le numéro 1.Pour ce top, je me suis penché sur les rachats les plus impactants de l'industrie du jeu vidéo. Je ne veux pas forcément parler des plus chers ou des plus intelligents (de studios de jeuxdeencore de). Ici, je m'intéresse aux noms clinquants, qui ont secoué l'industrie comme jamais!!20.par EA, 2017 (TitanFall)19.par Eidos, 2004 (Hitman)18.par EA, 2004 (Burnout)17.par Bethesda, 2009 (Doom)16.par Nintendo, 2002 (Metroid Prime)15.par Sony, 2005 (Killzone)14. BMG (futur) par Take two, 1998 (GTA)13.par EA, 2007 (Mass Effect)12.par Sony, 2019 (Ratchet & Clank)11.par Microsoft, 2014 (Minecraft)10.par EA, 2020 (F1)9.par Sony, 2001 (Crash Bandicoot)8.Par Microsoft, 2002 (Banjo)7.par Square Enix, 2009 (Tomb Raider)6.par Sony, 1993 (Lemmings)5.par Namco, 2005 (DBZ)4. La fusion, 20033.par Microsoft, 2020 (TES)2. La fusion, 20071.par Microsoft, 2022 (CoD, WoW)Et si vous voulez la liste des rachats les plus onéreux, la voici, mais ça m'étonnerait que vous en connaissiez la moitiéhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_video_game_acquisitions