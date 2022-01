Yo,Je me refait Bayonetta pour la première fois en version remaster sur PS4 depuis 2012 (quel jeu culte de ouf mais bon la n'est pas le sujet haha), j'avais fait le jeu sur PS3 et 360 (platine sur ps3 et 1000G sur 360), si visuellement le jeu était large au dessus sur 360 mais la qualité audio c'était meilleur largement sur PS3 (comme tout les jeux tiers de l'époque)Mais la en le refaisant sur PS4 déjà y'as pas de doute niveau audio c'est en dessous de la PS3, par rapport à la qualité audio 360 je dirais que c'est pareil si ce n'est un peu moins (je peux me tromper sur ce dernier point car ça fait un moment, mais je suis quasi sure pour le rapport avec la PS3), ce qui est fou quand même sachant que la 360 était déjà pas ouf à ce niveau donc, j'adore la PS4 que trop et c'est une des meilleurs console jamais conçu avec des qualité qu'on cessera de tout cité mais niveau audio j'ai l'impression que Sony avait visé le stricte minium (logique d'un coté histoire d'optimiser le prix 400 balles), sur le coup ça fait vraiment plaisir qu'ils ont trop pris au serieux cet aspect pour la PS5.Voilà pour la première fois que je me rends compte à quel point la qualité audio de la PS4 n'est pas ouf, je veux dire c'est pas mal mais clairement en dessous de la PS3, voir dans les environ de l'audio 360 (voir un peu moins?) , j'ai pas encore test sur PS5 donc à voir.Bon après ça fait longtemps donc je peux me tromper mais c'est la sensation que j'ai eu en tout cas.