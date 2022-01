Direction la Floride pour Undead Labs ! Avec plus d’une centaine d’employés déjà à l’œuvre, notamment dans les locaux de Seattle, le studio va s’étendre à Orlando, en Floride.L’information a été confirmée par Simon Sherr, actuellement responsable des technologies d’animation au sein d’Undead Labs depuis 7 mois. Celui-ci a occupé divers postes chez Electronic Arts pendant 17 ans, mais a également prêté main forte à Epic Games pour mettre en œuvre l’impressionnante démo The Matrix Awakens sortie en décembre.Ses connaissances avec le moteur Unreal Engine 5 vont d’ailleurs être mises à profit dans State of Decay 3 puisqu’il confirme que le prochain jeu de zombies du studio utilisera la dernière version du moteur d’Epic Games.Sur son profil, Simon Sherr indique qu’il développe un nouveau studio Microsoft pour Undead Labs à Orlando en Floride, mais qu’il dirige aussi « l’animation et la technologie d’animation sous Unreal Engine 5 pour State of Decay 3 » et qu’il « favorise la collaboration entre les studios et les initiatives de technologie d’animation à travers les Xbox Games Studios ».Son rôle de coordination de l’animation au sein des studios Xbox est une bonne nouvelle pour les équipes, d’autant plus que plusieurs studios Xbox développent actuellement leurs prochains jeux avec le moteur Unreal Engine 5. C’est par exemple le cas pour Senua’s Saga : Hellblade 2, et très probablement pour Gears 6.En avril 2021, nous apprenions que Undead Labs utilisait la photogrammétrie pour ses prochains travaux.il ne fait aujourd’hui aucun doute que le support de Microsoft permet au studio de développer un jeu aux ambitions plus fortes que jamais.State of Decay 3 a été annoncé à l’été 2020 via un trailer en images de synthèse, mais aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. Il est bien possible que des nouvelles du jeu nous soient communiquées en 2022 mais en attendant, vous pouvez toujours essayer State of Decay 2 qui est disponible dans le Xbox Game Pass. Le jeu s’est d’ailleurs grandement amélioré depuis sa sortie et dispose encore aujourd’hui d’une solide base de fans.PS : la surprise est le nouveau studio ouvert par undead labs et aussi le fait de savoir qu'ils ont bossé sur la démo de matrix awakens