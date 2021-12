Nous sommes fin décembre et je n'arrive toujours pas à trouver d'info à ce sujet. Sauriez-vous SVP si cela est toujours d'actualité ? Auquel cas je me le prendrai sans doute bientôt en version boite import jap.

Hello tout le monde, certains ici (Guiguif et/ou Hyoga57 je crois) avaient parlé d'un patch avec les sous-titres français ajoutés pour ce jeu pour les versions boites import jap. vers fin novembre il me semble.

Who likes this ?

posted the 12/29/2021 at 01:55 AM by kevinmccallisterrr