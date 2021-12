Hello, alors que le week-end pluvieux débute, je partage quelques derniers achats, ça peut aussi donner quelques idées pour (se) faire des cadeaux à Noël, qui sait.On commence avec Third Éditions qui publie un coffret réunissant les deux tomes dédiés aux jeux From Software.Toujours chez Third, l'ouvrage consacré à la saga Shin Megami Tensei.Fan de toujours du sorcier à la cicatrice, j'ai reçu le second tome confectionné par MinaLima. C'est toujours magnifique, et il rejoint mes volumes illustrés par Jim Kay, et la première édition que je possède toujours quelque part dans un carton.La grosse surprise de cette fin d'année, qui mérite vraiment un peu plus de succès, afin qu'on puisse avoir une suite avec davantage de budget.Ils ressortent Sam et Max sur Switch en physique, et comme je suis une groupie, bah j'ai craqué. Les autres saisons sont prévues un peu plus tard.Et enfin du jeu de société avec l'arrivée, enfin, d'Etherfields. Le tuto s'est super bien déroulé, les possibilités semblent infinies. Je ne sais pas quand ça sortira dans le commerce, mais ça ne devrait pas trop tarder.