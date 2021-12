Voici trois nouveaux acteurs qui viennent compléter le casting déjà 5 étoiles d', le prochain film de Christopher Nolan.Florence Pugh () va jouer Jean Tatlock, une médecin et psychiatre américaine, connue pour sa relation amoureuse avec Robert Oppenheimer (Cillian Murphy). Cette relation jouera en sa défaveur lors de l'Audition de sécurité d'avril 1954, Oppenheimer étant déjà marié et Tatlock communiste.Rami Malek () campera le rôle d'un scientifique, sans plus de précisions.Benny Safdie () jouera Edward Teller, le "père de la bombe à hydrogène". Bien qu'ayant travaillé avec Oppenheimer pendant le Projet Manathan, Edward Teller finira par s'opposer à Oppenheimer durant l'Audition de sécurité d'avril 1954, à cause de ses sympathies communistes.Ils rejoignent donc Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. et Matt Damon.Le début du tournage est prévu pour début 2022.