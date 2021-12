Au final ça devait être mardi 7 décembre, mais suite aux fails de Epic qui s'est auto leak c'est dispo depuis 16h.L'île du chapitre 2 est sens dessus dessous...au sens propre du terme. dans Fortnite chapitre 3 - saison 1 : retournement, partez explorer chaque recoin d'un monde totalement inconnu.Brisez la glaceQue vous soyez un nouveau venu ou que vous n'ayez pas joué depuis quelque temps, le chapitre 3- saison 1 est un nouveau point de départ dans Fortnite. Assistez à la fonte des neiges sur la nouvelle île, découvrez des lieux inédits (dont quelques surprises), emparez-vous des couronnes de victoire et accomplissez des quêtes.Des nouvelles mobilitésUne bataille se passe mal ?, échappez-vous rapidement en faisant des glissades, ce qui vous permet même de tirer et de construire. et que diriez-vous de vous propulser comme une araigne autour du Daily Bugle et des autres bâtiments ? ce sera possible à partir du 11 décembre en mettant la main sur les lance-toiles de Spider man ! enfin, si un adversaire vous a mis K-O., vous pouvez désormais ramper plus vite pour rejoindre votre section, et même ramasser des objets.Balancez-vous avec Spider-manVous pouvez utiliser le lance-toiles de Spider-Man quelle que soit votre tenue, mais vous pouvez aussi les associer à leur propriétaire légitime. le passe de combat du chapitre 3- saison 1 vous permet de déverouiller les tenues de Spider-Man, Rônin le vagabond, Harlowe la hors la loi et bien d'autres. Plus tard dans la saison vous pourrez déverrouiller la tenue de la Fondation, le leader des sept. en parlant de Spider-man, vous pouvez vous attendre à voir arriver d'autres variantes ( ainsi que quelques amis et ennemis) dans la boutique tout au long de la saison.Gagnez de l'EXP hors du battle royaleLe battle royale n'est plus le seul endroit où gagner de l'exp pour votre apsse de combat. vous pouvez désormais le faire dans le mode créatif en obtenant des récompenses intégrées par les créateurs à leurs cartes, jeux et expériences. jouez à votre façon pour déverrouiller Spider-man, la fondation et plus encore !Entre neige et océan, désert et prairiePlus qu'un nouveau champ de bataille, l'île est un appel à l'exploration. arpentez les plaines enneigées de l'ouest et grimpez jusqu'aux avant-postes des sept. cabotez le long des côtes tropicales de l'est avec un canot motorisé, puis offrez-vous une pause tranquille à Condo canyon. et quand la neige aura fondu, traversez les prairies verdoyantes à la recherche d'un secret jusque-là recouvert.Campez avec votre sectionVous avez trouvé un joli lopin de terre que vous ne voulez pas quitter ?, vous voulez établir une base pour explorer l'île ?, déployez une tente pour vous soigner ou entreposer des objets à récupérer dans les parties suivantes. un équipier peut utiliser votre tente pour obtenir la sienne, permettant à une section de camper ensemble. si la tempête vous rattrape, rangez vos tentes et campez ailleurs.. Ou laissez-les là. vous pouvez accéder à vos objets entreposés depuis de nouvelles tentes !Prenez et défendez votre couronneAtteignez le haut du classement dans le battle royale pour gagner une couronne de victoire, que vous pouvez porter dans votre partie suivante. mais avec la gloire vient aussi le risque, et le joyau brille si fort qu'il attirera toutes les convoitises. accrochez-vous à votre couronne afin d'obtenir un bonus d'EXP pendant la partie. et si vous parvenez à décrocher la victoire tout en la portant, vous recevrez même une emote exclusive!.Pack skin Gears of war (un jour dans la boutique)