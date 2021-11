Salut, j'ai remarqué un truc en bidouillant mes paramètres sur Forza Horizon 5 qu'en virant la v-sync je passait d'un 60 qui sautait un tout petit peu à du 90 fps... Je pensais que ma carte était au bout de sa vie, en fait la v-sync limite pas seulement le fps mais bride la cg aussi de ce que j'ai compris. Du j'ai pensé à la g-sync qui est la techno de Nvidia mais j'ai du mal a cerner le truc, Est-ce qu'avec un ecran g-sync jpeux monter à 90 fps sans qu'il y ait de tearing et saccades ? du coup est ce que en cas de chute de fps si ça arrive, ça se fera pas plus ressentir ? Est ce que je vais être capé à 60 ? Ou carrément si je cape manuellement à 60 fps ma cg sera toujours bridé de tte façon ? Jsuis un peu paumé du coup si quelqu'un si connait se serait sympa vu que j'ai pas envie de balancer de la thune dans un écran un peu chere si ça fait pas vmt ce que je veux.

posted the 11/25/2021 at 04:04 PM by i8