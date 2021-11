Bonjour à tous En général dans les jeux de voiture que je fais je désactive toutes les aides pour renforcer le plaisir de la simulation. Sauf parfois la direction qui peut être tendue à la manette. Je veux parler ici de l'ABS des activé. Il me semble qu'en pilotage il faut freiner fort puis relâcher doucement la pédale pour ne pas bloquer les pneus. Je faisais ça sur les différents Forza simu comme le 7. Mais je remarque sur fh5 que ça ne marche pas, les roues se bloquent avec cette technique. Le freinage est beaucoup plus efficace en appuyant tout doucement sur la gâchette gauche, ce qui pour moi n'a pas de sens. Qu'en pensez-vous?

posted the 11/16/2021 at 11:02 AM by superpanda