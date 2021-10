en somme-son job c'est qu'il aide les 23 studio avec les obstacles qu'ils pourraient rencontrer et fait le pont avec phil spencer et MS-Il pense que les gens en font trop sur les sois disant projet qui sont reboot (everwild?) ou des team qui perdent tel ou tel personnes-MS regarde le succes des third person action aventure de sony et souhaite attirer cette audience avec quelque titre de cet acabit ,que ce soit par des acquisitions ou des studio qu'ils possèdent deja (il fait reference a des acquisitions sur ce sujet)-MS ne pousse pas les dev a faire des gaas a succes comme SOT les dev font le genre de jeu dont ils ont envie et ce n'est pas la monetisation qui est la motivation-Matt booty a hate de voir les projets des XGS qui ont beneficié du support complet des moyens de MS comme le prochain projet de double fineil espère que la stabilité qu'apporte Xbox a ces studio sera un moteur de créativité-ENFIN il tease qu'on aura des jeux de 2022 (deja annoncé du coup) pour l'event anniversaire