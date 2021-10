ATTENTION: La map en question n'est pas une map classique avec des manches et avec un secret, la première map arrivera à la saison 2.Allez dans les coulisses avec les studios Treyarch pour découvrir les zombies Vanguard et le réveil de nouvelles horreurs dans "Der Anfang".Der Anfang = Le commencement.Le mode coopératif à quatre personnes poursuit et développe l'histoire de l'Éther noir, découverte dans Call of Duty® : Black Ops Cold War. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale dans les ruines de Stalingrad, cette nouvelle incarnation de Zombies emmène les joueurs dans les recoins les plus sombres de l'occultisme, où les mortels se lient à des entités de l'éther sombre pour acquérir un pouvoir incommensurable... mais à quel prix ?.Tout a commencé avec l'ouverture de la passerelle Éther noir à Projekt Endstation. Après que l'expérience nazie ait mal tourné et ait percé un trou dans le voile dimensionnel, les effets se sont propagés loin à la ronde. Plus que nous ne l'avons jamais su.Nos agents des forces spéciales sont bloqués dans le cimetière enneigé de Stalingrad, sans renfort et sans moyen de communication, retenus par la magie noire de Kortifex le Sans Mort. Kortifex est l'une des cinq entités de l'éther sombre liées aux mortels par leurs artefacts d'un autre monde. Les quatre autres - Saraxis l'Ombre, Norticus le Conquérant, Inviktor le Destructeur et Bellekar le Sorcier - sont en révolte contre Kortifex."Der Anfang" - ou "Le commencement" - présente aux joueurs ces entités de l'éther sombre via leurs artefacts, qui ont été pillés par l'antagoniste Oberführer Wolfram Von List. Cet officier était à la tête du bataillon Die Wahrheit, à la recherche d'antiquités mystiques pour faire pencher la balance en faveur des nazis.Von List, désormais lié à Kortifex, a acquis le pouvoir de ressusciter les morts. Quel meilleur terrain pour créer une armée de morts-vivants que les charniers de Stalingrad, un an après la pire défaite des nazis dans l'une des batailles les plus décisives de la guerre ?Nos agents ont un mince espoir sous la forme d'une aide provenant de sources inattendues. Le professeur Gabriel Krafft, un démonologue forcé par Von List à découvrir les cinq artefacts, a lancé le premier appel de détresse qui a coincé nos agents. Grâce à ses conseils et à l'aide des quatre entités luttant contre Kortifex l'immortel, qui peuvent toutes vous donner de nouveaux pouvoirs spéciaux, il y a peut-être un moyen de briser le sort de confinement et d'empêcher la horde de morts-vivants de balayer l'Europe.Une toute nouvelle expérience des zombies.En replongeant dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, Zombies renoue avec ses racines, à l'époque où Call of Duty® Zombies a fait ses premiers pas. Dans ce nouveau chapitre, Treyarch Studios a utilisé la puissante technologie Vanguard de Sledgehammer Games pour plonger les joueurs dans un nouvel environnement brutal qui séduira les fans de longue date comme les nouveaux joueurs.Entrez dans l'action et franchissez un portail qui vous transportera, grâce à la magie de l'éther sombre, au cœur du combat, qu'il s'agisse de combattre les morts-vivants sur les toits couverts de pluie de l'Hôtel Royal ou de vous frayer un chemin dans les marécages de Shi No Numa. Entre deux objectifs, explorez la base d'opérations avancée de Stalingrad, en constante expansion, pour accéder aux améliorations classiques telles que les Perks, les améliorations d'armes et le Pack-a-Punch. Dans Vanguard Zombies, il ne faut pas longtemps avant que vous ne vous enfonciez dans les morts-vivants jusqu'aux genoux."Der Anfang" introduit également de nouvelles améliorations à l'expérience des zombies, comme le puissant Autel des alliances.Nouveaux pouvoirs : L'autel des alliancesOffrez le nouvel objet de butin cœur sacrificiel à l'autel des alliances pour choisir parmi une variété d'améliorations qui sont aléatoires chaque fois que vous revenez d'un objectif. Par exemple, les joueurs peuvent choisir le Gremlin à munitions pour recharger les armes non équipées au fil du temps, la Pourriture du cerveau pour transformer les zombies en alliés, ou le Sol impie pour maintenir les points d'étranglement et les objectifs. Il y aura de nombreuses alliances parmi lesquelles choisir, ce qui permettra aux joueurs d'aborder chaque partie différemment.La randomisation des améliorations proposées ajoute une touche unique à chaque match. Associé à vos autres armes et capacités, l'autel des alliances permet de créer des modes de jeu uniques, jamais expérimentés auparavant dans Zombies. Vous en aurez besoin pour combattre de nouveaux ennemis terrifiants, comme les Sturmkrieger qui manient la MG et les Schreiers explosifs.Connecté à travers tous les modes et toutes les plateformes.Kortifex l'immortel:Saraxis l'ombre:Saraxis l'Ombre et son dragon génèrent une explosion éthérée avec l'amélioration Champ de mines d'énergie.Norticus:Norticus le Conquérant et sa corne invoquent un tourbillon glacial, endommageant les ennemis à l'intérieur du souffle avec l'amélioration de champ souffle de givre.Bellekar le sorcier:Bellekar le sorcier et son masque vous enveloppent d'éther sombre, masquant votre présence aux yeux des ennemis grâce à l'amélioration du champ de linceul d'éther.Inviktor le destructeur:Inviktor, le destructeur, et son épée font jaillir un anneau de flammes éthérées pour accroître le carnage pour tous ceux qui se trouvent à l'intérieur avec l'amélioration de champ Anneau de feu.Objectifs de la map:Transmettre:Escortez une tête de zombie flottante alors qu'elle cherche des faiblesses dans la barrière dimensionnelle de l'éther sombre.Récolte:Chassez les zombies qui laissent tomber des pierres runiques, puis déposez-les dans un obélisque appelé "Mangeur de péchés".Blitz:L'objectif s'inspire du jeu de survie de type holdout, mais cette fois, vous vous attaquez à l'ennemi.Un aperçu sur le menu de l'autel des alliances et ses améliorations aléatoires. Chaque fois que vous revenez d'un objectif, les nouvelles améliorations achetables sont aléatoires.L'autel des alliances en image:Quelques images de la map divisées en 3 zones :Le match commence dans le centre de Stalingrad (Red Star), dans une petite zone de départ où vous pouvez combattre des zombies et accéder à des machines d'amélioration et autres surprises. La première décision du joueur est de savoir avec quel portail d'objectif interagir : Blitz, Transmit, ou Harvest.Merville:Hotel royal:Stalingrad:Shi no numa: